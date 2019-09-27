الوديات هي سلاح سمالوط استعدادا للموسم الجديد

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول بنادي سمالوط ، خوض بعد المباريات الودية ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد بدوري القسم الرابع (مجموعة الصعيد) موسم 2019/ 2020 .



وقال مينا عبدالله ،المدير الفني لنادي سمالوط، في تصريحات "لصدى البلد "بأنه قرر خوض المباريات الوديه لتجهيز الاعبين والوقوف علي مستواهم قبل بدأ منافسات الموسم الجديد .



وأشار الى أن أولي الوديات ستكون يوم السبت القادم أمام فريق ناصر ملوي ،ثم ثانى ودية أمام شباب المنيا ،والثالثة أمام بني مزار ،وأخر الوديات أمام القيس.



ووذكر مينا بأنه قرر تصعيد خمسة لاعبين مواليد٩٩ لتدعيم الفريق بجانب الصفقات الجديدة ،لاننا لدينا رغبة وبقوة للصعود .



وأشار المدير الفنى الى دعم مجلس الادارة وقال انهم لديهم ثقة في الجهاز واللاعبين، وداعمين لنابكل قوه لتحقيق الهدف المنشود بعد غياب ١٩ عام علي نادي سمالوط .