Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الوديات هي سلاح سمالوط استعدادا للموسم الجديد

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:43 م
صدى البلد
Advertisements
رباب الهوارى
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول بنادي سمالوط ، خوض بعد المباريات الودية ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد بدوري القسم الرابع (مجموعة الصعيد) موسم 2019/ 2020 .

وقال مينا عبدالله ،المدير الفني لنادي سمالوط، في تصريحات "لصدى البلد "بأنه قرر خوض المباريات الوديه لتجهيز الاعبين والوقوف علي مستواهم قبل بدأ منافسات الموسم الجديد .

وأشار الى أن أولي الوديات ستكون يوم السبت القادم أمام فريق ناصر ملوي ،ثم ثانى ودية أمام شباب المنيا ،والثالثة أمام بني مزار ،وأخر الوديات أمام القيس.

ووذكر مينا بأنه قرر تصعيد خمسة لاعبين مواليد٩٩ لتدعيم الفريق بجانب الصفقات الجديدة ،لاننا لدينا رغبة وبقوة للصعود .

وأشار المدير الفنى الى دعم مجلس الادارة وقال انهم لديهم ثقة في الجهاز واللاعبين، وداعمين لنابكل قوه لتحقيق الهدف المنشود بعد غياب ١٩ عام علي نادي سمالوط .
Advertisements

ترشيحاتنا

يورجن كلوب يزف بشرى سارة لعشاق ليفربول

لابسين شتوي في الخريف.. النواب يكشف فبركة الجزيرة للفيديوهات

رافعين أعلام مصر .. مسيرات حاشدة لعمال سيراميكا كليوباترا بالسويس تأييدا للرئيس السيسي .. فيديو وصور

3 إشارات لا تتوقعها.. علامات تدل على الإصابة بالإيدز عند الرجال

صحف إيطالية : محمد صلاح تعرض للسرقة.. واتهامات للفيفا بمجاملة ميسي

بيان بأسعار بروتون proton من الوكيل بتحديث اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية.. صور

سقطة مهنية.. موقع روسيا اليوم ينشر استطلاع رأي عن مصر.. والجمهور يرد

مولد سيدى الشبلي بقى ثورة فى قناة الجزيرة .. الفبركة مستمرة ضد مصر