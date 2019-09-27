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مرأة

للحامل ومريض السرطان.. تعرف على 10 فوائد لـ الرمان

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:01 م
صدى البلد
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قسم المرأه
الرمان من الفاكهة المنتشرة في أواخر فصل الصيف إلى أوائل الشتاء، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة، واستخدامه في السلطة، بجانب عمل العصير ودبس الرمان، وإضافته إلي الشوفان والحلويات.

بالإضافة لاحتوائه على العديد من المركبات والعناصر الغذائية المهمة التى تمد الجسم بالصحة.

وللرمان فوائد كثيرة منها وفقًا لموقع health:
-مضاد قوي للأكسدة.
-يحمي الخلايا من التلف.
-يحتوي على فيتامين (ج).
-يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي نتيجة لانه يثبط خلايا سرطان الثدي ويقتل بعض منها.
-يحسن عملية الهضم.
-يساعد على خفض ضغط الدم.
-يكافح التهابات المفاصل، والآلام التابعة له.
-يساعد على تحسين الذاكرة اللفظية والبصرية بعد العمليات الجراحية لكبار السن.
-يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
-يساعد على إمداد جسم المرأة الحامل بالعديد من العناصر الغذائية الهامة منها: فيتامين (ج)، حمض الفوليك، والبوتاسيوم.
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