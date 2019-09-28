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محافظات

العلاج بالمجان لـ 1723 حالة.. قافلة طبية تفحص المواطنين بسفا الفشن ببني سويف

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:08 ص
قافلة طبية تفحص المواطنين
قافلة طبية تفحص المواطنين بسفا الفشن ببني سويف
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محمد عبد الحليم
نظمت مديرية الصحة ببني سويف حملة تم فيها الكشف على 1723 مواطنا ضمن فعاليات القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالتعاون مع المحافظة بقرية بسفا التابعة لمركز الفشن، في إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك تحت مظلة المبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال حشد كافة الجهود في سبيل تحقيق ذلك.

ضمت الحملة 12 عيادة متنقلة في 10 تخصصات، حيث تمكنت من الكشف على 1723حالة، وإجراء معمل دم لـ 126 مواطنا، 41 معمل طفيليات،و23 حالة أشعة، واستصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد 18 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ،وعمل أشعة لموجات فوق صوتية لعدد 35 حالة، وتنظيم ندوة للتثقيف الصحى حضرها 139 مواطنا.

وتناولت موضوعات : الالتهاب الكبدى الفيروسى ، تنظيم الأسرة ،الرضاعة الطبيعية ، النظافة الشخصية ،التغذية السليمة، أورام الثدى ،الأمراض غير السارية ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 120 مواطنا.
العلاج بالمجان لـ 1723 حالة.. قافلة طبية تفحص المواطنين بسفا الفشن ببني سويف
العلاج بالمجان لـ 1723 حالة.. قافلة طبية تفحص المواطنين بسفا الفشن ببني سويف
العلاج بالمجان لـ 1723 حالة.. قافلة طبية تفحص المواطنين بسفا الفشن ببني سويف
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