برلماني: الشعب المصري لن يسمح بعودة قوى الشر للحكم مرة أخرى

وجه النائب محمود حسين، عضو مجلس النواب، عن بورسعيد، رسالة لأهالي المحافظة، والشعب المصري عبر فيها عن الظروف الصعبة التي عاشها الشعب في الماضي القريب، والتي كانت جميعها تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية ومن ضمنها الجيش المصري صمام الأمان لمصر وللوطن العربي بهدف تقسيم أرض الكنانة وتدمير حاضر ومستقبل شعبها.



وتحدث "حسين"، عن مخاطر فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية والتي أصبحت خلالها الدولة المصرية مستباحة وباتت حدودها مهددة وأصبح مستقبل شعبها في أيدي جماعة لا تؤمن بالأوطان ولا تقدر قيمة الأرض.



وأضاف النائب محمود حسن، أن مصر أنجزت الكثير واقترب الوقت الذي يجني فيه هذا الشعب العظيم ثمار الإصلاح الاقتصادي، لذا يجب أن نثق في قيادة الدولة السياسية وأن نتمسك بالوطن وإلا نعطي فرصة لقوي الشر أن تنال من أمننا واستقرار وتعبث بمستقبل أبنائنا.



وأشار إلى أن الشعب المصرى العظيم أكد في الأيام السابقة بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية رفضه بشكل قاطع لجميع الاتهامات والانتقادات الموجهة للرئيس عبد الفتاح السيسى بإسم بعض الأشخاص والكيانات الوهمية والضعيفة التى لا وجود حقيقى لها فى الشارع السياسى.