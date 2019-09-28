تطهير 7 مخرات وغرف عمليات .. هكذا استعدت بني سويف للأمطار

استعرض المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، مع السكرتير العام الموقف التنفيذي لخطة استعدادات المحافظة الخاصة بفصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول والأمطار المحتملة،والتي تتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مستعرضا جهود غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة، والجهود الميدانية لمتابعة جميع مخرات السيول بدائرة المحافظة ،والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية سيول محتملة أو أمطار، بالإضافة إلى مناقشة التقارير الدورية بشكل لتقييم الوضع الحالى للمخرات من حيث صيانتها وتطهيرها.





يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين بسرعة الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، وما يتضمن ذلك من استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات الخاصة بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث، حيث شدّد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية إجراء المراجعة المستمرة لمخرات السيول ومصارف الأمطار.





وخلال اجتماعه بالسكرتير العام، شدد المحافظ على ضرورة متابعة تنفيذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية،والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول،مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مشددا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الحالة الجوية.





وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لخطة مديرية الري والتي تتضمن مراجعة جميع مخرات السيول وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها ، والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيط هذه المخرات والبالغ عددها 7 مخرات، منها 6 مخرات في بني سويف وببا وناصر شرق النيل وهي: مخر سنور بطول 3كم وعرض 30م، مخر بياض العرب بطول 3.6كم وعرض 10متر،مخر وادي غراب بطول 2كم وعرض 4متر، مخر وادي فقيرة بطول 300مترا،مخر غياضة الشرقية بطول 3كم ،مخر جزيرة أبوصالح بطول 1.3كم ،والتي تصب جميعها في مجرى نهر النيل، بالإضافة إلى مخر السيل بـ" طما فيوم " والذي يبلغ طوله 1.6كم و يصب في البحر اليوسفي.



