جودة التعليم تعتمد 18 مدرسة بالفيوم

حصلت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة الجودة) رسميا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، على إعتماد 18 مدرسة بالمحافظة، حيث تم تأهيل المدارس تحت إشراف فرق الجودة والإدارات التعليمية وتجهيز وإعداد المدارس.



في إدارة اطسا تم اعتماد (مدرسة السلام بعتامنة الجعافرة رياض أطفال، مجمع قلهانه رياض اطفال، دفنو بنين رياض اطفال، قلهانه الجديده رياض اطفال ).. وفي إدارة طامية (مجمع الروضة رياض اطفال، دار السلام تعليم أساسي رياض أطفال، حسن عبدالعزيز رياض أطفال).. وفي إدارة إبشواي التعليمية تم اعتماد (أبو بزلة رياض أطفال، النصارية رياض أطفال).. وفي إدارة غرب (العزب الرسمية رياض اطفال، لأوائل الخاصة عربي رياض اطفال، الأوائل الخاصة لغات رياض اطفال، مجمع الحواتم رياض اطفال).. وفي إدارة شرق (الرسالة الخاصة لغات ابتدائي، الشهيدة جاسمين رياض اطفال، المستقبل الرسمية لغات ابتدائي).. وأخيرا إدارة سنورس تم اعتماد (الشهيد اسلام يونس رياض أطفال، سنهور الجديدة رياض أطفال).