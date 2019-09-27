مدركون للشائعات المغرضة.. بيت عائلة الفيوم يدعم السيسي من المنصة

شارك وفد من أعضاء بيت العائلة المصرية بالفيوم، فى وقفة فى حب مصر التى اقيمت بالنصب التذكارى بمدينة نصر.



وكان من ضمن المشاركين حمدى أبو طالب والمهندس أيمن شكرى والمهندس نصر كامل أعضاء اللجنة العليا لبيت العائلة المصرية بالمحافظة.



وأعرب أعضاء بيت العائلة المصرية بالفيوم عن سعادتهم بالمشاركة فى هذا اليوم الوطنى، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا مع الشعب المصرى خلف القائد والزعيم والجيش والشرطة.



وأكد أعضاء بيت العائلة المصرية بالفيوم بأن شعب مصر شعب واع ومدرك جيدا لأى شائعات مغرضة أو نداءات مبتورة من بعض الخونة الهاربين خارج البلاد.