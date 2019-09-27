السياحة تطلق تقرير متابعة الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع .. صور

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة تقرير المتابعة الأول لما تم تحقيقه وتنفيذه من محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة بعد مرور ما يقرب من 10 شهور على إطلاقه في نوفمبر الماضي، جاء ذلك خلال الملتقى الدولي للمدونين والمؤثرين في مجال السياحة والسفر الذى نظمته وزارة السياحة أمس.



يأتى ذلك احتفالا بيوم السياحة العالمى الذي يوافق ٢٧ سبتمبر من كل عام.



وأشارت الدكتورة رانيا المشاط خلال الملتقى إلى أن إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع يؤكد على التزام الوزارة بتنفيذ المحاور الخمسة التى يتضمنها البرنامج وهى الإصلاح المؤسسى، والإصلاح التشريعى، والتنشيط والترويج، والبنية التحتية والاستثمار، ومواكبة الاتجاهات الحديثة، لافتة إلى أن رؤية البرنامج ترتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الي رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.



وأكدت الوزيرة أن نجاح الوزارة فى تحقيق جزء كبير من أهداف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع في أقل من ١٢ شهرا جاء بعد جهد وعمل متواصل من قبل فريق العمل بوزارة السياحة ونتيجة تضافر الجهود والعمل الجماعي بين كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع خاص من خلال رؤية موحدة، مشيرة إلى أنه لا يزال العمل مستمرا لتحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة.



وأوضحت أن برنامج الإصلاح الهيكلي يعتبر إطار لكافة السياسات الخاصة بتطوير القطاع يتضمن تحديد دقيق للأهداف والإجراءات الواجب اتباعها لتحقيقها، مشيرة إلى أنه سيتم رفع التقرير الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع على الموقع الإلكتروني للوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية.



وقالت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الهيكلي حظى بدعم كبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية، كما أنه حصل على الكثير من الاشادات والتقديرات من العديد من المؤسسات الدولية والتي أشارت إلى أن هذا البرنامج يعتبر نموذجا يمكن للدول الأخرى أن تحتذى به للنهوض بقطاعها السياحي.



كما قدمت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للقطاع الخاص على رأسه الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف الخمس، ولكافة العاملين بوزارة السياحة وبالهيئات التابعة لها لما قدموه وبذلوه من مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لتحقيق ما تم إنجازه من برنامج الإصلاح الهيلكى لتطوير القطاع.



ومن جانبه أعرب أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية عن تفاؤله بمستقبل هذا القطاع، مشيرا إلى أن القطاع يسير الان بخطى ثابتة وعلى الطريق الصحيح، وموجها الشكر لوزارة السياحة على الجهود التي تقوم لتطوير القطاع.



وجاء تنظيم الوزارة للملتقى الدولي للمدونين والمؤثرين في مجال السياحة والسفر في إطار قيام الوزارة بدعوة عدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي عالميا والمتخصصين في السياحة والسفر من مختلف قارات العالم لزيارة مصر لمدة أسبوع، وتم تنظيم برنامج سياحي لهم خلال الفترة من 19 الي 27 سبتمبر الجاري.



حضر هذا المنتدى من القطاع الخاص أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية الخمس، كما حضر من الوزارة المهندس سراج سعد الدين رئيس هيئة التنمية السياحية، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى قيادات وزارة السياحة.



كما حضر سفراء وممثلو عدد من سفارات الدول المختلفة منها إندونيسيا وسنغافورة والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية ولتوانيا وفيتنام واليابان وطاجيكستان ومالطا والتى كانت قد استعادت في سبتمبر الجارى خطوط طيرانها المباشرة إلى القاهرة بعد توقف رحلاتها إلى مصر لمدة 12 عاما.



جدير بالذكر أن هذا المنتدى شارك فيه المؤثرين والمدونين الذين استضافتهم الوزارة من العديد من الدول من السويد وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية واسبانيا وكوريا الشمالية وكندا، وشارك فيه المغامر المصري عمر السمرة والرحالة والمغامر البريطاني بن هوفلر الذين شاركوا في تأسيس درب البحر الأحمر ودرب سيناء، وشيوخ القبائل من درب سيناء، وأم ياسر اول سيدة بدوية تعمل كمرشدة.