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برلمان

ائتلاف الأغلبية البرلمانية يشارك في مسيرات لدعم استقرار الدولة.. صور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:23 م
الأغلبية البرلمانية
الأغلبية البرلمانية يشارك في مسيرات لدعم استقرار الدولة
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ماجدة بدوى
شارك الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وعدد كبير من النواب، فى المسيرات المساندة للدولة المصرية، ضد دعوات الجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى.

وقال النائب هانى مرجان، عضو مجلس النواب، عن دائرة منشأة ناصر والذى شارك فى المسيرة، إن الشعب المصرى وجه صفعة قوية على وجه الإخوان، وأنصارها فى دويلة قطر وتركيا، مؤكدا أن ما شهده اليوم أمام النصب التذكاري، يؤكد أن المصريين على قلب رجل واحد لصد أى مخاطر تهدد استقرار البلاد.

وأكد أن الحشود الكبيرة من كل فئات الشعب المصري وفي عدد كبير من المناطق على مستوى الجمهورية، خير دليل على مساندة الشعب للقيادة السياسية، والوقوف إلى جانبها من أجل استكمال مسيرة البناء والعبور بمصر إلى بر الأمان.

وشدد على أن المواطنين حرصوا على مساندة الدولة والقوات المسلحة الباسلة ضد دعوات الفوضى، مشيرا إلى أن المصريين مصرون على استكمال مسيرة البناء فى البلاد والتى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ائتلاف الأغلبية البرلمانية يشارك في مسيرات لدعم استقرار الدولة.. صور
ائتلاف الأغلبية البرلمانية يشارك في مسيرات لدعم استقرار الدولة.. صور
ائتلاف الأغلبية البرلمانية يشارك في مسيرات لدعم استقرار الدولة.. صور
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