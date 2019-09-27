شاهد.. مذيعة تواجه موقفًا محرجًا على الهواء بسبب ملابسها

واجهت مقدمة البرامج البريطانية "كيت جارواي" موقفًا محرجًا بسبب "ملابسها"، أثناء قيامها بتقديم حلقة يوم الجمعة من برنامج "Good Morning Britain"، وجاء ذلك بعد أن أدركت أنها تظهر على الهواء مرتدية زيا يشبه أحد أزياء شخصية "أوستن باورز" التي ظهرت في سلسلة أفلام كوميدية شهيرة.



وشعرت "جارواي"، التي تبلغ من العمر 52 عامًا، بحرج بالغ بعد أن أشار زميلها مقدم البرامج "بن شيبارد" إلى أنها أثارت ضجة واسعة وموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن علق العديد من الرواد على اختيارها لملابسها خلال الحلقة.



وكذلك قام منتجو البرنامج بعرض صورتها بجانب صورة شخصية "أوستن باورز"، وبدا زيها مطابقًا تمامًا لزي الشخصية الكوميدية، وكأنه نسخة طبق الأصل منه.



ومن جانبها، اعترفت "جارواي" بأنها تبدو فعليًا مثل "أوستن باورز"، لكنها ألقت باللوم على مسئولي الأزياء بالبرنامج متسائلة عما إذا كانوا قد شاهدوا الفيلم الليلة السابقة ومن ثم فكروا في اختيار مثل ذلك الزي كي تظهر به في البرنامج.





