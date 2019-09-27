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حمدي رزق: مصر لا تنحني أو تركع وحشود المصريين أمام المنصة صورة من ثلاثين يونيو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:19 م
حشود المصريين أمام
حشود المصريين أمام المنصة
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هاني حسين
قال الإعلامي حمدي رزق، إن مصر أثبتت أنها الدولة العظيمة القوية التي لا تنحني ولا تركع والفضل إلى الشعب المصري الذي يثبت أنه على قدر المسؤولية وهو شعب أصيل.

وأضاف حمدي رزق في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل بالسلامة إلى أرض الوطن وكان في استقباله الشعب المصري العظيم.

وتابع حمدي رزق: "الرئيس السيسي كان ممتنا بشدة للمصريين نتيجة لحضورهم لاستقباله، الامتنان للشعب المصري صفة أساسية في الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكمل حمدي رزق: "ما ترونه من إجتماع للمصريين في المنصة بشارع النصر هو صورة من صور ثلاثين يونيو الخالدة التي قلبت الموازين ومنذ هذا التاريخ مصر مستهدفة لإحداث الخراب والفوضى والفوضى".
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