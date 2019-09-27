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أخبار البلد

مصر للطيران تنظم رحلة تعريفية لكبرى وكلاء السياحة والإعلاميين بالسعودية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:28 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
نظم مكتب مصر للطيران بجدة، رحلة تعريفية FamTrip إلى مدينة شرم الشيخ لممثلي كبري شركات السفر والسياحة المتميزين فى المبيعات علي مصرللطيران وبخاصة خط شرم الشيخ / جدة بحضور لفيف من الاعلاميين السعوديين لتغطية هذه الفعالية.

يأتى هذا في إطار اهتمام مصرللطيران بتوسعة شبكة خطوطها المباشرة خاصة الي مطارات مصر السياحية وتشجيعا لحركة السياحة الوافدة من الدول العربية.

وأعرب الوفد السياحي والإعلامي السعودي عن سعادته بتواجده بمصر وزيارة معالمها السياحية وخاصة شرم الشيخ الوجهة المفضلة للسعوديين واشاد بتطوير مستوي خدمات مصرللطيران حيث تسير مصر للطيران رحلات مباشرة من جدة الي شرم الشيخ بنسب امتلاء عالية بطراز NG B737-800 التي تتمتع بكافة مستويات الراحة والرفاهية.
مصر للطيران تنظم رحلة تعريفية لكبرى وكلاء السياحة والإعلاميين بالسعودية
مصر للطيران تنظم رحلة تعريفية لكبرى وكلاء السياحة والإعلاميين بالسعودية
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