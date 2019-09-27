حمدي رزق: الشعب المصري خرج بالملايين للوقوف بجانب مصر والحفاظ على أمنها

قال الإعلامي حمدي رزق، إن الرئيس السيسي كان يمسح على رأس كل مصري ويقبل جبينه، من يحترم الشعب المصري يكتب له الإحترام .



وأضاف حمدي رزق في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، أن الشعب المصري يخرج بالملايين إذا مس أحد طرف رئيسه او استشعر الخطر، مضيفا:" الشعب يعرف توقيت خروجه بالملايين للوقوف بجانب مصر وهذا ما شهدناه في ثورة الثلاثين من يونيو ".



وتابع حمدي رزق:" الشعب المصري عارف امتى يخرج للوقوف بجانب مصر عندما يستشعر الخطر ".



وأكمل حمدي رزق:" الشعب المصري شعب متشوق للفرحة ويرقص على الطبل البلدي ورقصته رقصة مارد عظيم".

