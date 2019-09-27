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حمدي رزق: الشعب المصري خرج بالملايين للوقوف بجانب مصر والحفاظ على أمنها

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:28 م
مظاهرة في حب مصر
مظاهرة في حب مصر امام المنصة
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هاني حسين
قال الإعلامي حمدي رزق، إن الرئيس السيسي كان يمسح على رأس كل مصري ويقبل جبينه، من يحترم الشعب المصري يكتب له الإحترام .

وأضاف حمدي رزق في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، أن الشعب المصري يخرج بالملايين إذا مس أحد طرف رئيسه او استشعر الخطر، مضيفا:" الشعب يعرف توقيت خروجه بالملايين للوقوف بجانب مصر وهذا ما شهدناه في ثورة الثلاثين من يونيو ".

وتابع حمدي رزق:" الشعب المصري عارف امتى يخرج للوقوف بجانب مصر عندما يستشعر الخطر ".

وأكمل حمدي رزق:" الشعب المصري شعب متشوق للفرحة ويرقص على الطبل البلدي ورقصته رقصة مارد عظيم".
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