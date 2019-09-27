برقم الجلوس .. استعلم الآن عن نتيجة القبول بمدرسة الضبعة النووية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، نتيجة القبول للمتقدمين للإلتحاق بالصف الاول بالمدرسة الفنية للطاقة النووية بمدينة الضبعة للعام الدراسي 2019/2020.
ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن النتيجة من خلال ادخال الرقم القومي وتاريخ الميلاد ومحافظة الميلاد والنوع ورقم الجلوس ، وذلك بعد الضغط على الرابط التالي : http://npds.emis.gov.eg/
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بشأن الطلاب الذين أتموا اجتياز المرحلة الأولي والمرشحين لإختبارات المرحلة الثانية للإلتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية ، فسيتم استقبال الطلاب في مقر اتحاد الطلبة بالعجوزة بالجيزة مساء غد السبت ٢٨ سبتمبر 2019.
أما طلاب القاهرة والجيزة تبدأ الاختبارات بالكلية الفنية العسكرية من يوم الاحد ٢٩ / ٩ الي الخميس ٣ / ١٠ الساعة ٧ صباحا .
ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن النتيجة من خلال ادخال الرقم القومي وتاريخ الميلاد ومحافظة الميلاد والنوع ورقم الجلوس ، وذلك بعد الضغط على الرابط التالي : http://npds.emis.gov.eg/
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بشأن الطلاب الذين أتموا اجتياز المرحلة الأولي والمرشحين لإختبارات المرحلة الثانية للإلتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية ، فسيتم استقبال الطلاب في مقر اتحاد الطلبة بالعجوزة بالجيزة مساء غد السبت ٢٨ سبتمبر 2019.
أما طلاب القاهرة والجيزة تبدأ الاختبارات بالكلية الفنية العسكرية من يوم الاحد ٢٩ / ٩ الي الخميس ٣ / ١٠ الساعة ٧ صباحا .