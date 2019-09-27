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حمدي رزق: السيسي اختار الشعب.. والمتواجدون في المنصة 3 أضعاف دويلة تتآمر علينا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:32 م
مظاهرة في حب مصر
مظاهرة في حب مصر ودعم الرئيس السيسي
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هاني حسين
قال الإعلامي حمدي رزق، إن الرئيس السيسي يواجه هجمة شرسة تسيرها أجهزة وتنظيمات دولية، مستهدفة رأس الدولة المصرية .

وأضاف حمدي رزق في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا:" السيسي هو الرجل الذي اختاره المصريون يوم 30 من يونيو، واختار أن يكون بينهم، ورفض أن يكون بين الإخوان، فالرئيس السيسي اختار الشعب، ورفض جماعة الإخوان".

وتابع حمدي رزق:" الرئيس السيسي اختار مصر وأن يكون ابنا للشعب المصري، ووضع مصر أمام عينيه"، مضيفا:" المتواجدون أمام المنصة اليوم 3 أضعاف دويلة تتآمر على مصر".
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