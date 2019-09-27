حقيقة حريق مترو الرياض.. الحماية المدنية تكشف التفاصيل

عاش سكان العاصمة السعودية الرياض لحظات قلق وصدمة مع انتشار أخبار عن اشتعال حريق في مترو الرياض، مدعوم بلقطات مصورة.



وهب السعوديون في مختلف أنحاء المملكة للاطمئنان على ذويهم، لربما كان أحدهم من مستقلي مترو الرياض وقت اشتعال الحريق، بل وحرصوا على نشر خبر الحريق على سبيل توعية السعوديين للابتعاد عن مكان الحريق، ومنع أي خسائر بشرية.



وبعد دقائق من تداول الأخبار عن حريق مترو الرياض، خرج المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي؛ لينفي صحة الأخبار المتداولة عن وجود الحريق، مؤكدا أن المقطع المتداول لحادث قديم منذ عام 2018، في مبنى تحت الإنشاء وليس في مترو الأنفاق.