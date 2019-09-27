إطلاق التأشيرة السياحية السعودية.. خطوة جديدة تسهم في تنويع مصادر الاقتصاد.. 100 مليون زائر سنويا بحلول 2030.. واستثمارات بأكثر من 100 مليار ريال

- السعودية تطلق تأشيرة سياحية إلكترونية جديدة للزائرين من 49 دولة

- خطوة تهدف لتنويع مصادر الاقتصاد وزيادة الاستثمار

- السعودية ستكون من أكبر 5 دول تستقبل السياح بحلول 2030



فتحت السعودية أبوابها على مصراعيها أمام السياح الأجانب اليوم الجمعة، بإطلاقها نظاما جديدا للتأشيرات يشمل 49 دولة ودعوتها الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع الذي تأمل أن يسهم بعشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.



يأتي ذلك في ظل جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل بحيث لا يعتمد على النفط فقط، وفي تصريحات صحيفة قال أحمد الخطيب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،قبل صدور الإعلان الرسمي، إن العباءة لن تكون إلزامية للسائحات اللاتي سيظل عليهن ارتداء ملابس محتشمة تغطي من الكتفين إلى الركبتين، حتى على الشواطئ العامة.



وأشار إلى استمرار حظر الخمور، قائلا "سنستقبل عددا كافيا من السياح في السعودية للتمتع بأشياء أخرى."



وأضاف الخطيب أن التأشيرات متاحة الآن عبر الإنترنت أو لدى الوصول أو في مقار المهام الدبلوماسية السعودية مقابل نحو 120 دولارا شاملة رسم تأمين صحي.



ومن بين الدول المشمولة بالقرار الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان والعديد من الدول الأوروبية، مع إضافة المزيد لاحقا، حيث تتيح التأشيرات الدخول المتعدد والبقاء لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر. ولا توجد قيود على سفر النساء بمفردهن كما كان في الماضي، وسيحق للمسلمين زيارة مكة خارج موسم الحج.



كان سفر الأجانب إلى السعودية مقتصرا بدرجة كبيرة قبل ذلك على العمال المقيمين وعائلاتهم ورجال الأعمال والحجاج المسلمين الذين يُسمح لهم بزيارة مكة والمدينة.



إلا أن الخطوة تأتي في إطار خطط طموح لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتدشين قطاعات اقتصادية جديدة بهدف الحد من اعتماد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على الخام وإحداث انفتاح داخل المجتمع عن طريق السماح بوسائل ترفيه، حيث حظى الكثير من إصلاحات الأمير بإشادة دولية.



وتحتل السياحة مرتبة متقدمة في خطط ولي العهد، وبهدف دفع النمو، يقدر الخطيب أن هناك حاجة لاستثمارات بنحو 250 مليار ريال (67 مليار دولار)، تشمل 500 ألف غرفة فندفية جديدة بحلول 2030 - نصفها في مشاريع عملاقة تدعهما الحكومة والنصف من مستثمري القطاع الخاص.



ووقعت الحكومة مذكرات تفاهم قيمتها الإجمالية حوالي 100 مليار ريال مع مستثمرين إقليميين وعالميين من بينهم مجموعة تريبل فايف وماجد الفطيم الإماراتية.



وتريد الحكومة جذب 100 مليون زيارة سنويا في 2030، ارتفاعا من حوالي 40 مليونا حاليا. وتستهدف الوصول بمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى عشرة بالمئة من ثلاثة بالمئة.



وقال الخطيب ردا على سؤال بخصوص التصورات السلبية عن المملكة بين البعض في الغرب "أنا واثق جدا جدا من أنه سيكون بوسعهم إصدار حكم أفضل عندما يأتون ويجربون الحياة هنا في السعودية، وأعدهم أن يغادروا بذكريات رائعة."



تغطي الصحاري مساحات شاسعة من أراضي البلد المملكة كما يوجد أيضا جبالا تكسوها الخضرة وشواطئ بكرا ومعالم تاريخية، خمسة منها على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.



وقال الخطيب "مازلنا محافظين على أصالتنا.. لدينا ثقافة عظيمة، سيرغب الكثير الكثير من السياح في المجيء واستكشاف هذه الثقافة ومعرفة المزيد عنها والاطلاع عليها وتجربتها."



وتهدف خطة التنمية لإضافة مليون وظيفة في القطاع السياحي. ويظل ضم مئات الآلاف من السعوديين إلى قوة العمل تحديا رئيسيا لولي العهد.



وخلال مؤتمر صحفي قال الخطيب "يسرني الإعلان عن استقطاب 115 مليار ريال حتى الآن وهذا يؤكد ثقة العالم بمتانة السوق السعودي وفرصه الواعدة"، موضحا أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 بدأنا العمل الجاد لتكون المملكة وجهة سياحية عالمية، وتزامن ذلك مع إطلاق مشروعات سياحية كبرى وإقرار تنظيمات محفزة للاستثمار في القطاع السياحي، بما في ذلك إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.



وقال الخطيب : "إن المواقع المسجلة ضمن التراث العالمي، تمثل بعض ما تحتضنه المملكة من تراث حضاري ثري ومواقع سياحية خلابة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف موقع تاريخي وهذه المواقع هي الأخرى تمثل فرصًا استثمارية واعدة".



وفور الإعلان عن بدأ استقبال المملكة للسياح، بات متاحًا لجميع دول العالم الحصول على التأشيرة السياحية، وسيتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة الإلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني أو فور الوصول إلى المملكة.



ووفقا لاستراتيجية السياحة الوطنية ستستقبل المملكة 100 مليون زيارة سنويًا بحلول عام 2030، في مقابل نحو 41 مليون زيارة في الوقت الراهن.



وستكون المملكة بحلول 2030 واحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، بعائدات تصل إلى 10% بدلًا من 3% من إجمالي الدخل القومي حاليًا، فيما سيصل عدد الوظائف في القطاع إلى مليون وستمائة ألف وظيفة مقابل 600 ألف وظيفة حاليًا.