حمدي رزق: الرئيس السيسي طهر سيناء من دنس الإرهاب وأحبط مخططا خبيثا للإخوان

قال الإعلامي حمدي رزق، إن الرئيس السيسي منع الاقتتال بين المصريين، وقضي على حرب أهلية كانت تسعى جماعة الإخوان الإرهابية إلى تنفيذها.



وأضاف حمدي رزق في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، أن السيسي طهر سيناء من دنس الإرهاب وأعاد تسليح الجيش ليقف أمام الأطماع الدولية ومنها تحرش تركيا ورغبتها في أخذ جزء من حقول الغاز المصرية في البحر الأبيض المتوسط.



وتابع حمدي رزق: "القوات المسلحة منتشرة على الحدود في مختلف النواحي الإستراتيجية، وأبطال القوات المسلحة المصرية يحمون الحدود المصرية".

