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مرأة

حافية القدمين .. إطلالة جديدة لـ هند صبري فى الجونة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:47 م
صدى البلد
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قسم المرأه
نشرت هند صبري، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة أنيقة فى الجونة.

وظهرت هند صبري بـ فستان قصير بأكمام طويلة ، حافية القدمين ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسورات وكانت إطلالة أنيقة وجميلة وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

ووضعت ميكب بالوان الترابية التي تبرز جمالها والمناسبة لبشرتها البرونزية مع أحمر شفاه باللون النبيتي وكان شعرها البني منسدلًا على كتفيها.

حافية القدمين .. إطلالة جديدة لـ هند صبري فى الجونة
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