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يسري عزام: مصر محفوظة بالرئيس السيسي.. ومن ينكر نعمة الأمان جاحد

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:56 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
أبدى الشيخ يسري عزام أحد علماء وزارة الأوقاف وممثل أئمة الأوقاف سعادته البالغة لدى استقباله الرئيس السيسي في مطار القاهرة لدى وصوله من الولايات المتحدة الامريكية عقب حضوره الجمعية العامة الـ 74 للامم المتحدة.

وأضاف يسري عزام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس السيسي بنى وأدخل إحساس الأمان في بلادنا، مضيفا:" من ينكر نعمة الأمن والأمان في مصر إنسان جاحد ومنذ 6 سنوات كنا نعيش حالة من غياب الأمن".

وتابع يسري عزام:" مصر محفوظة بالرئيس السيسي، وكان هناك فرحة في عيون المصريين المستقبلين له"، مضيفا:" ما فعله المصريون اليوم يثبت أنهم واعون ويواجهون الشائعات وتزييف الوعي".
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