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منوعات

خناقة دموية بين ضابط أمريكي وشاب .. شاهد من هزم

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:02 م
صدى البلد
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أحمد شريف
أقدم رجل من مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الامريكية على سحل شرطي، بينما وقف شريكه في مكان قريب يشهد زميله الشرطي وهو يتلقى علقة ساخنة.

وتوضح اللقطات، التي نشرت عبر وسائل التواصل في وقت سابق من هذا الأسبوع، رجلًا يلكم بشكل متكرر ضابطًا مجهول الهوية من هيئة الإسكان في مدينة نيو أورليانز الأمريكية ويسقطه ارضًا بينما يكافح الضابط للوقف على اقدامه.

بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الامريكية ظل الشاب يلكم الضابط في وجهه وباماكن متفرقة في وجهه اعلى رصيف ، في حين كان يقف زميل الشرطي متفرجًا وهو يسحل بين يد الشاب.

وفي النهاية تمكن الضابط من كبح الرجل، بعد ان وقف على قدميه واخرج مسدسه الصاعق ووجهه لجسد الرجل الذي سقط على الارض من شدة صعقه.

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