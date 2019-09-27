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اقتصاد

لأسباب اقتصادية.. رضا لاشين: مخابرات تركيا وقطر تستهدفان هدم استقرار مصر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:01 م
الدكتور رضا لاشين
الدكتور رضا لاشين
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محمد صبيح
قال الدكتور رضا لاشين مدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادي إن مصر تواجه حربا اقتصادية بعد تحسن مؤشرات اقتصادها بشهادة المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية بعد ما واجهت مصر التشوه الاقتصادي الذى عانت منه عشرات السنين، لافتا إلى استغلال أعداء مصر جهل المواطن بكثير من الأمور في إدارة الدولة.

وأوضح مدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادية لـ صدى البلد، أن دول مثل تركيا وقطر وقنواتهم الإعلامية المأجورة تستهدف أمن واستقرار مصر لأسباب اقتصادية، لافتا إلى أن ترسيم الحدود للمياه الإقليمية بين مصر وقبرص واليونان والذى تم إيداعه بالأمم المتحدة والذي حرم تركيا من الاستفادة بغاز البحر المتوسط، خصوصا وأن مصر أصبحت أكبر منتج للطاقة والغاز وأكبر احتياطى فى الشرق الأوسط كما أنها حققت اكتفاءها من الغاز ولديها أكبر محطات تسييل للغاز فى العالم.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر أصبحت إحدى أهم الدول التى تحدد كميات وأسعار الغاز على مستوى العالم بعد أن وصل الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي إلى 200 تريليون قدم مكعب فضلا عن أن مصر أقرب إلى أوروبا من قطر وستبيع الغاز أقل سعرا من قطر والذى بدوره سيؤثر على الاقتصاد القطري الذى يعتمد كليا على بيع وتصدير الغاز فكانت هذة الهجمة الشرسة الممنهجة وتعاون مخابرات عدة دول خاصة بريطانيا بالاستعانة بأعداء الداخل وكارهي الوطن الذين ظهروا مرة أخرى منذ ثورة يناير.
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