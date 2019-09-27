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الدلتا للسكر: عمال مصر يوجهون رسالة شكر للرئيس السيسى ويؤكدون دعمهم لاستقرار مصر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:57 م
مسيرة شركة الدلتا
مسيرة شركة الدلتا للسكر في حب مصر
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هاني حسين
قال أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إننا نبعث رسالة لكل الخونة والمغرضين لكشف وفضح جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف أحمد أبو اليزيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"،قائلا:" نحن نمثل شريحة كبيرة من عمال مصر وخرجنا في مظاهرة حب لتأييد ودعم الرئيس السيسي واستقرار مصر ودعم مسيرة البناء والنقلة النوعية التي وصلت إليها مصر".

وتابع أحمد أبو اليزيد:" نحن واجهة مشرفة لرجال مصر وأبنائها الأوفياء، وعمال مصر يوجهون رسالة شكر للرئيس السيسي ويبعثون رسالة للعالم تؤكد أن العمال مع الدولة المصرية واستقرارها ولا مجال لوجود الخونة".
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