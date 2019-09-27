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مرأة

بفستان فضي وتاتو على يديها.. داليا البحيري بإطلالة الاميرات في خاتم مهرجان الجونة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:27 م
آية التيجي
ظهرت الفنانة داليا البحيري بإطلالة الأميرات بحفل خاتم مهرجان الجونة السينمائي، وقد ارتدت فستانا فضي اللون، ببطانة حمراء، ويكشف عن احدى كتفيها، ويتوسطه حزام من الحرير باللون الأحمر، كاشفة في إطلالتها عن تاتو قامت بوضعه على يديها، من تصميم مصممة الازياء حبيبة سليمان.

وتركت داليا البحيري شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة للغاية، مع اختيار بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث انها ابرزت من جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه.

واختارت داليا البحيري بعض الأكسسوارات البسيطة والتي تناسبت مع إطلالتها، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع ارتداء عقد ناعم باللون الفضي، بالإضافة غلى اختيار حقيبة وحذاء باللون الأحمر، والتي اكملت من إطلالتها وابرزت من انوثتها.

وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.
داليا البحيري داليا البحيري
داليا البحيري داليا البحيري
داليا البحيري داليا البحيري
داليا البحيري داليا البحيري
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