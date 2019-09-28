نشاط مكثف لـ أبو الغيط فى نيويورك.. بحث مع الممثلة العليا للسياسة الأوروبية تطورات أزمة ليبيا ودعم السودان.. وناقش الملف الفلسطينى مع وزيرى خارجية اليونان واستونيا

نشاط مكثف لـ أبو الغيط فى نيويورك:

بحث مع الممثلة العليا للسياسة الأوروبية تطورات أزمة ليبيا ودعم السودان

ناقش الملف الفلسطينى مع وزيرى خارجية اليونان واستونيا





شهد اليوم فى نيويورك، عدة لقاءات لأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، على هامش مشاركته فى اجتماعات الدورة ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة.





والتقى أبو الغيط، اليوم، مع "فيدريكا موجريني" الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وصرح مصدر مسئول أن الأمين العام للجامعة حرص على توجيه الشكر لـ "موجريني" على ما أبدته من تعاون كبير، وحرص دائم على التنسيق والتشاور خلال فترة توليها منصب الممثلة العليا للسياسة الأوروبية، والذي يُنتظر أن تُغادره خلال أسابيع قليلة.





وأعرب أبو الغيط عن خالص تمنياته لموجريني في المستقبل، معتبرًا إياها صديقة للعالم العربي.





وأوضح المصدر أن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإقليمي، مع تركيز خاص على الأزمة الليبية حيث حرص الطرفان على التأكيد على اهتمامهما بإنجاح الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتأييد مساعي المبعوث الأممي في إعادة إحياء المسار السياسي والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، خاصة في ظل ما يُشكله الوضع في ليبيا من مخاطر ليست فقط على السكان المدنيين، ولكن على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.





وصرح المصدر أن أبو الغيط تناول مع المسئولة الأوروبية خطورة الأوضاع على الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تهدف إلى تطويع إرادة الفلسطينيين، فضلًا عن مواقف الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية الرامية إلى تقويض الأسس التي يُمكن أن يقوم عليها حل الدولتين في المستقبل.





دعم السودان





وأضاف المصدر أن أبو الغيط حرص على نقل رسالةٍ إلى المسئولة الأوروبية بأهمية دعم السودان في هذه المرحلة الحرجة من تطوره السياسي، وبالأخص فيما يتعلق برفع اسم السودان من قوائم الإرهاب لمساعدتها في بدء طريق التنمية الاقتصادية، بصورة تدعم المسار السياسي وتُعزز الاستقرار الشامل في البلد، وناشد الأمين العام الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جوار الخرطوم لتجاوز المرحلة الانتقالية بكل صعوباتها وتحدياتها.





كما التقى أبو الغيط، اليوم أيضًا مع "مايكل هيجينز" رئيس أيرلندا، حيث قام الرئيس الأيرلندي بإهداء الأمين العام نسخة من كتابٍ تذكاري يتضمن محاضراته في الذكرى المئوية للانتفاضة التي أفضت إلى تأسيس جمهورية أيرلندا في 1916.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط حرص من جانبه على إهداء الرئيس الأيرلندي نسخة من الترجمة الإنجليزية لكتابه "شاهد على الحرب والسلام"، والذي يتضمن مذكرات أبو الغيط مع مختلف جولات الصراع العربي الإسرائيلي منذ 1967، والتي شارك فيها كدبلوماسي مصري في عددٍ من المواقع السياسية والدبلوماسية الهامة.





وأضاف المصدر أن أبو الغيط أعرب عن احترامه الكبير للرئيس الأيرلندي وحكمته وثقافته الواسعة، وأن اللقاء كان فرصة لحديث معمق حول العمق الحضاري للمنطقة العربية وما تُمثله من إرث هام بالنسبة للتاريخ الإنساني.





تعزيز العلاقات





كما التقى أبو الغيط، مع "نيكوس دندياس" وزير خارجية اليونان، وتناول اللقاء كيفية تعزيز العلاقات بين اليونان، كدولة محورية في المتوسط، وبين العالم العربي.





وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط أعرب للوزير اليونانى عن تقديره لمواقف أثينا الإيجابية حيال القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في تصويت اليونان لصالح القرارات التي تعزز الحقوق الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.





كما عبرّ أبو الغيط للوزير اليوناني عن اعتقاده بعمق الروابط التاريخية بين اليونان والعالم العربي، وبخاصة في الإطار المتوسطي، بما يمهد لعلاقاتٍ أوثق على الصعيد الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل اكتشافات الغاز في المتوسط وما توفره من فرصٍ للتعاون المشترك والتنسيق من أجل صيانة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي للبلدان في تأمين مصادرها الطبيعية، والاستفادة منها بصورة تعود بالرخاء على الجميع.





وصرح المصدر أن الوزير اليوناني قدم دعوة للأمين العام للجامعة للقيام بزيارة رسمية لليونان قبيل القمة العربية-الأوروبية الاقتصادية التي تُعقد في أثينا في شهر أكتوبر القادم.





تطورات الأوضاع





كما التقى أبو الغيط أيضا، "أورماس رينسلو" وزير خارجية استونيا، حيث شهد اللقاء تبادلًا لوجهات النظر بين الأمين العام للجامعة والوزير الاستوني حول عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن.





وصرح مصدر مسئول بأن التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية حظيت باهتمام خاص خلال اللقاء، حيث حرص الأمين العام على تأكيد أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه استونيا في اطار عضويتها المرتقبة في مجلس الامن من اجل الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.





وأشار المصدر إلى أن الأمين العام للجامعة حرص على تأكيد مدى التقدير الذي تحظى به استونيا في العالم العربي في ضوء المواقف الإيجابية التي تتخذها تجاه القضايا العربية.



