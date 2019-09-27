حمدي رزق: عمال سيراميكا كليوباترا أعطوا نموذجا في حب مصر.. وصدى البلد تتحمل عبء المواجهة

قال الإعلامي حمدي رزق، إن عمال مصانع سيراميكا كليوباترا أعطوا نموذجا محترما في حب مصر ودعم الرئيس السيسي ومسار التنمية.



وأضاف حمدي رزق في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا: "قناة صدى البلد من قنوات المواجهة، وتتحمل صدي البلد عبء المواجهة في الصفوف الأمامية ولا تخشى ولا تخاف".



وتابع حمدي رزق: "عناصر جماعة الإخوان الإرهابية قامت بفبركة مظاهرات عمال سيراميكا كليوباترا في ثورة الثلاثين من يونيو، ولكن رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا، نفى هذا الأمر وأكد أن عمال كليوباترا نموذج ومثال وهؤلاء هم العمال الشرفاء والمحترمين".



وأكمل حمدي رزق: "عمال سيراميكا كليوباترا هم جزء لا يتجزأ من شعب السويس الذي يعتبر شعب الصمود والتحدي والذي صبر ونال حريته وحقوقه".

