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مرأة

احذري.. النكد والاكتئاب يقصفان العمر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:26 م
صدى البلد
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نهى حمدي
تضطرنا الظروف الحياتية في كثير من الأحيان إلى فقدان الأمل وتشوش الرؤية تجاه طريق التفاؤل، لتبدأ المشاكل الصحية بملاحقتنا دائمًا، وهذا ما اثبتته الدراسات الحديثة.

أشارت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين ينظرون إلى الجانب المشرق من الحياة يقل لديهم خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بأكثر من الثلث ،بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتضمنت الدراسة تحليل الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم، وجد القائمون عليها أيضًا أن الأشخاص المتفائلين أيضًا أقل عرضة للوفاة بنسبة 14 في المائة في وقت مبكر.

يعتقد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم أفكار إيجابية هم الذين يمارسون الرياضة ويتبعون نظام غذائي جيد، ويراقبون صحتهم.

وقال البروفيسور "روزانسكي" طبيب القلب، إن التوتر والاكتئاب والشعور بالوحدة يرتبطان بأمراض القلب والأوعية الدموية، مضيفًا
أن الشعور بالراحة يؤدي إلى انخفاض عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.
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