سامح عاشور: مدة الدراسة في أكاديمية المحاماة مرتبطة بالمنهج.. صور

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن مدة الدراسة في أكاديمية المحاماة، المنصوص عليها في مواد قانون المحاماة الجديد، مرتبطة بالمنهج الدراسي الذي سيتم الاتفاق عليه وإقراره، مشيرا إلى أنه من أنصار أن تكون مدة الدراسة عامين.



وردا على تساؤل حمادة الكردوسي، القائم بأعمال نقيب محامي جنوب أسيوط، بشأن دمج النقابتين الفرعيتين في المحافظة، خلال أعمال جلسة مقترحات المشتركين بشأن توصيات لجان المؤتمر السنوي للمحامين، قال نقيب المحامين إن تلك المسألة تخص النقابتين الفرعيتين. وحال الرغبة في الدمج، عليهما التقدم بمذكرة لمجلس النقابة العامة لبحثها، واتخاذ اللازم، وفق ما نصت عليه تعديلات قانون المحاماة.



من جهته، أكد أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، أنه لأول مرة، يشارك الزملاء المحامون في مقترحات صياغة البيان الختامي للمؤتمر، حيث كانت الصياغة في المؤتمرات السابقة تعد بمعرفة مسئولين من النقابة العامة.



وناقش اجتماع الصياغة توصيات اللجان الخمس، التي عقدت على هامش المؤتمر، بعد أن تم تجميع كل المقترحات التي تقدم بها المحامين، وكانت البداية بلجنة تنقية الجداول، ثم لجنة حقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة، حيث تقدم المشاركون بالعديد من المقترحات التي تمثل تهم جميع محامي مصر.



وفي سياق متصل، أعلن مجدي سخي، وكيل النقابة العامة، أمين عام المؤتمر، أن الجلسة الختامية للمؤتمر الحالي لها طابع جديد، مشيرا إلى أن الأمانة العامة قامت بعمل نظام خاص للمؤتمر، وأخطرت به جميع النقابات الفرعية، والتزم بهذا النظام نقابتين فقط، وسيتم تكريمهما بدرع النقابة، خلال انعقاد الجلسة الختامية التي من المقرر أن تنعقد في تمام الثامنة من مساء اليوم.