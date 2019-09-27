برج خليفة يتزين بعلم مصر لدعم الرئيس السيسي والاستقرار

قال الإعلامي حمدي رزق، إن برج خليفة بإمارة دبي تزين بعلم مصر تأييدا وتحية للشعب المصري ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وعلق حمدي رزق في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا:" صورة رائعة وجميلة ومعبرة وتؤكد حب أولاد زايد للشعب المصري، والشيخ زايد علم أبناءه حب مصر".



وأضاف حمدي رزق:" الشعب يعرف توقيت خروجه بالملايين للوقوف بجانب مصر وهذا ما شهدناه في ثورة الثلاثين من يونيو ".



وتابع حمدي رزق:" الشعب المصري عارف امتى يخرج للوقوف بجانب مصر عندما يستشعر الخطر ".

