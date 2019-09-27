لن نتركهم .. ضياء رشوان: نتابع موقف 4 صحفيين مقبوض عليهم

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك 4 صحفيين فقط تم إلقاء القبض عليهم خلال الأيام الأخيرة، لم يكونوا أثناء تأدية عملهم.



وأضاف رشوان، في حواره على فضائية «اكسترا نيوز» أن 2 من بينهم أعضاء نقابة الصحفيين، والاثنان الآخران غير نقابيين، قائلا: لن نترك أحد سواء النقابيين أو الصحفيين غير النقابيين، "تحت التمرين".



وأوضح نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه يجري اتصالاته مع الجهات المعنية، لمتابعة وضع الزملاء المقبوض عليهم، وسيظل يتابع موقفهم ولن يتركهم، لأنه حق النقابة عليهم.



