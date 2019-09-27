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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
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الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 33 : 08 م
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توك شو
بيان عاجل للقوات المسلحة .. بعد قليل
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:21 م
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القوات المسلحة المصرية
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توك شو
أفادت فضائية " إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، أن هناك بيانا عاجلا للقوات المسلحة بعد قليل ...
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الكلمات المفتاحية
بيان عاجل
القوات المسلحة
أهم الأخبار
إكسترا نيوز
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