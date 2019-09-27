جامعة حلوان فى أسبوع .. كلية الطب تعلن عن مسابقة للعباقرة.. الآداب تحدد موعد استلام ملفات الطلاب الجدد.. الحاسبات والمعلومات تحتفل بقسم المعلوماتية الطبية

تعرف على موعد استلام الملفات من الطلاب الجدد بآداب حلوان

حاسبات ومعلومات حلوان تحتفل بافتتاح قسم معلوماتية طبية

طب حلوان تعلن عن تنظيم مسابقة للعباقرة



ٱعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن مواعيد تسليم الملفات للطلاب الجدد، بعد بدء الدراسة رسميا بالجامعات المصرية.



وضع موظفو الكلية جدول الأقسام لمواعيد تسليم ملفات الطلاب الجدد الكلية، ويقوم قسم اللغات الشرقية بتسليم ملفاته يوم الاحد ٢٩/٩ و قسم علم النفس يوم ٣٠/٩ وقسمى الاثار و اللغة الاسبانية يوم ١/١٠ وقسمى الاثار واللغة الالمانية يوم ٢/١٠ و قسم الاعلام يوم ٣/١٠ و قسم الجغرافيا انتساب يوم الاثنين ٧/١٠ و قسم الاجتماع يوم ٨/١٠ و قسم اللغة العبرية ٩/١٠ و قسم االلغة العربية ١٣/١٠ وقسم الفلسفة يوم ١٤/١٠ و أقسام الانجليزى الايطالى والفرنسى و الصينى و المسرح يوم ١٥/١٠ وقسم التاريخ الاربع ١٦/١٠ .



جدير بالذكر أن أعضاء اتحاد الطلاب وطلاب الأسر يساعدون موظفى الكلية فى عملية اصدار كارنيهات واستلام ملفات الطلاب الجدد يوميا كنوع من النشاط الطلابى.



نظمت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان حفل استقبال لطلاب الكلية الجدد خاصة طلاب برنامج المعلوماتية الطبية Medical Informatics وذلك بقاعة حسن حسنى للمؤتمرات بحرم الجامعة تحت رعاية كل من الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور أسامة إمام القائم بأعمال عميد الكلية.



واقيم الحفل بحضور كل من الدكتور أسامة إمام والدكتورة منال عبد القادر منسق عام البرنامج والدكتورة غادة أحمد مسجل البرنامج و بعض الاساتذة المدرسين بالبرنامج والطلاب الجدد.



أوضح الدكاترة للطلاب نبذة عن مواد البرنامج و أساسياته ، مشيرين الى بعض مجالات عمل خريجى برنامج معلوماتية طبية و بعض القواعد التى على الطلاب اتباعها طوال العام.



يؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات.



ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس للطالب عقب اجتياز 135 ساعة معتمدة بنجاح لمدة ثمانية فصول دراسية على الأقل مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية، ويستقبل البرنامج الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم، وكذلك خريجي الجامعات .



أعلنت ادارة النشاط العلمى والثقافى بكلية الطب بجامعة حلوان تزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد عن عودة الجنة لاستكمال نشاطها الطلابى وتنظيمها للعديد من المسابقات العلمبة و الترفيهية ،التى تساهم بنشر ثقافة التعلم بين الطلاب و توعية الطلاب بٱهمية العلم و القراءه.



كما اعلنت اللجنة عن مشاركتها فى فعاليات مسابقة Orientation 2019 - هو DR Genius وهى عبارة عن مسابقة للعباقرة في المعلومات العامة بشكل ممتع.



وتتكون المسابقة من مرحلتين ، المرحلة الأولى يشارك فيها أول 50 متقدما و يتم فى هذه المرحلة اختبار المشاركين عن طريق اسئلة بامتحان ورقى لتحديد الـ ١٠ متسابقبن المتٱهلين للمرحلة الثانية.



وخلال المرحلة الثانية سيتم تقسيم المتأهلين لفريقين عشوائيا , و تكون المرحلة عبارة عن امتحان شفهي للفريقين امام جمهور المسابقة وبحضور لجنة تحكيم.