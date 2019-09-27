ضبط عاطل يبيع المخدرات أمام المقابر بالدقهلية

تمكنت مباحث شربين من ضبط شخص يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة.



تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود معلومات سرية من قبل المقدم محمد الأرضي رئيس مباحث شربين تفيد بوجود شخص يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة امام المقابر بكفر الحاج شربينى مركز شربين وقد اكد المعلومات المخبر السرى على الفور.



تشكل فريق بحث برئاسة المقدم محمد الارضى رئيس المباحث والنقيب احمد عاطف رئيس مباحث تنفيذ الاحكام، وتم عمل أكمنة متحركة وثابتة لضبط المذكور وبتقنين الإجراءات تم ضبط بلال .ح.ع..ع ١٩ عاما عاطل ومقيم بكفر الحاج شربينى أمام استراحات المقابر وبتفتيشه عثر معه على 2 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو تزن 7 كيلو وفرد خرطوش وطلقة ومبلغ مالى وهاتف محمول.



وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بغرض الاتجار.



تم العرض على النيابه التى امرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.