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توك شو

سلامة مصر في المقام الأول.. حزب التجمع: مصلحة الوطن فوق أي اعتبار حزبي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:11 م
سيد عبد العال
سيد عبد العال
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هاني حسين
قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن مصالح الوطن فوق أي اعتبار حزبي وشخصي، مضيفا: "مصالح الوطن متمثلة في سلامة الدولة المصرية".

وأضاف سيد عبد العال في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا: "رسالتنا إلى الشعب هي أننا نقف بجواره لرفع الوعي بقضايا مصر وحق أبنائه بطبقاته الشعبية والوسطى".

وتابع سيد عبد العال: "وحدة الشعب جزء من سلامة الدولة، ويجب تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء لأي برنامج اقتصادي".
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