سلامة مصر في المقام الأول.. حزب التجمع: مصلحة الوطن فوق أي اعتبار حزبي

قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن مصالح الوطن فوق أي اعتبار حزبي وشخصي، مضيفا: "مصالح الوطن متمثلة في سلامة الدولة المصرية".
وأضاف سيد عبد العال في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا: "رسالتنا إلى الشعب هي أننا نقف بجواره لرفع الوعي بقضايا مصر وحق أبنائه بطبقاته الشعبية والوسطى".
وتابع سيد عبد العال: "وحدة الشعب جزء من سلامة الدولة، ويجب تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء لأي برنامج اقتصادي".
وأضاف سيد عبد العال في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا: "رسالتنا إلى الشعب هي أننا نقف بجواره لرفع الوعي بقضايا مصر وحق أبنائه بطبقاته الشعبية والوسطى".
وتابع سيد عبد العال: "وحدة الشعب جزء من سلامة الدولة، ويجب تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء لأي برنامج اقتصادي".