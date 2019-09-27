سلامة مصر في المقام الأول.. حزب التجمع: مصلحة الوطن فوق أي اعتبار حزبي

قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن مصالح الوطن فوق أي اعتبار حزبي وشخصي، مضيفا: "مصالح الوطن متمثلة في سلامة الدولة المصرية".



وأضاف سيد عبد العال في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا: "رسالتنا إلى الشعب هي أننا نقف بجواره لرفع الوعي بقضايا مصر وحق أبنائه بطبقاته الشعبية والوسطى".



وتابع سيد عبد العال: "وحدة الشعب جزء من سلامة الدولة، ويجب تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء لأي برنامج اقتصادي".

