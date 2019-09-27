Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لـ مستقبل أفضل.. تظاهرة حب بـ جامعة الأزهر دعما للرئيس السيسي.. صور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد شحتة
نظم العاملون بجامعة الأزهر في القاهرة والاقاليم فعالية جابت أرجاء الحرم الجامعي للتعبير عن حب مصر ودعم الدولة، وأرسلوا خلالها رسالة دعم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، شاكرين الله على عودته سالمًا بعد زيارته الناجحة وكلمته الموفقة أمام قادة العالم خلال مشاركته في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالولايات المتحدة الامريكية.

ووجه العاملون بجامعة الأزهر رسالة إلى العالم أجمع بدعم الدولة المصرية والجيش والشرطة ضد المحاولات التي تجري بين الحين والأخر لإثارة الفتنة وعرقلة الجهود التي يقودها الرئيس السيسي للإصلاح الاقتصادي في مصر.

وردد العاملون الهتافات ورفعو اللافتات المؤيدة للرئيس واستقرار الوطن، منددين بالدعوات المشبوهة التي أطلقتها عناصر الفتنة المأجورة في محاولة يائسة منهم لإثارة الفوضى ومحاولة خداع المواطنين بإطلاق الشائعات والأخبار الكاذبة.

وأوضح المشاركون أن فعالية اليوم هدفها توجيه رسالة إلى العالم أجمع أن دعم الدولة المصرية والجيش والشرطة والرئيس عبد الفتاح السيسي واجب كل مصري محب لوطنه وغيور على بلده ويتمنى لها استمرار الأمن والأمان والاستقرار والتنمية.

وأكد العاملون بجامعة الأزهر أن الرئيس السيسي هو الأقدر على إدارة شؤون البلاد والعبور بها إلى بر الأمان، مشيرين إلى أنه حقق العديد من الإنجازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال سنوات قليلة، لم تُحقق على مدار 50 عاما مضت، بالإضافة إلى استعادة مصر لدورها الدولي والإقليمي، والتمثيل المشرف للبلاد في جميع المحافل الدولية.
لـ مستقبل أفضل.. تظاهرة حب بـ جامعة الأزهر دعما للرئيس السيسي.. صور
لـ مستقبل أفضل.. تظاهرة حب بـ جامعة الأزهر دعما للرئيس السيسي.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمر هاشم مؤيدا السيسي: جاءنا حاكم على موعد مع القدر رزقنا الله النصر على يديه

مظاهرة حاشدة للعاملين بقطاع البترول بـ "شقير" تأييدا لاستقرار الدولة

مظاهرات مصر فى كل مكان.. المصريون لـ السيسي: نعم للتنمية والقضاء على الإرهاب.. فيديو وصور

بث مباشر مظاهرات فى مصر.. الشعب ينتفض لتأييد الدولة ومؤسساتها.. لا للإرهاب

ترشيحاتنا

شاهد.. ماذا قال محمد صلاح وساديو ماني عن تقييمهما في fifa20

خناقة دموية بين ضابط أمريكي وشاب .. شاهد من هزم

درة بإطلالة ساحرة في ختام مهرجان الجونة

إخواني يتظاهر فى قنا والوراق في نفس الوقت .. أحمد موسي يكشف فبركة الجزيرة .. فيديو

الكاف ينتصر لـ الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون السنغالى بشرط

كاتبة إماراتية تهين الهارب محمد علي .. شاهد ما فعلته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور بالمهرجان.. دينا الشربيني بفستان قصير في ختام الجونة

درة بإطلالة ساحرة في ختام مهرجان الجونة

أعراض الإيدز على الجلد.. 5 علامات أبرزها الطفح والقرحة