كلنا معاك.. كيف ساند المصريون في السعودية وطنهم.. فيديو

أقام الاتحاد العام المصريين بالخارج في السعودية مؤتمر لدعم الدولة المصرية والتصدي لمحاولات التضليل والتشويه للشعب المصري تحت اسم كلنا معاك.



وكان الاتحاد العام للمصريين بالخارج، قد أطلق، اليوم، حملة كلنا معك من المملكة العربية السعودية، لتأكيد وقوف جميع الاتحادات والجاليات المصرية بالخارج إلى جانب الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري ضد الهجمات التي يقوم أعداء مصر.



وأكدت الحملة التي انطلقت من المملكة في بيان لها أن الهدف منها هو دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، ودعم الجيش المصري في تصديه ومحاربته للإرهاب، مؤكدين أن ما يحدث ضد مصر يتم بمساندة اجهزة استخبارات عالمية معادية.



وأوضحت الحملة أنها تدعم بقوة الجيش المصري وقياداته في الوقوف كحائط صد أمام الجماعات الإرهابية خاصة وأنه يحارب الارهاب نيابة عن العالم، موضحة أن الحملة تدرك حجم المسؤولية التي تقع على عاتق الجيش المصري وهو ما يجعلنا نقف كأبناء مصر في الخارج ضد ما يقوم به أعداء الوطن الممولين من أجهزة عالمية لمحاولة إحداث شرخ بين الشعب والجيش، ببث الاشاعات والاكاذيب.



وأضافت الحملة أن الإنجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى الاجتماعي أحدثت طفرة كبيرة في توفير حياة كريمة للمواطنين، أبرزها معاش تكافل وكرامة، وبناء 100 مركز علاج فيروس سي والقضاء عليه، وبناء 24 مستشفى عالمي، وإنهاء أزمة طوابير العيش، وبناء آلاف الوحدات السكنية وجار استكمال مليون ونصف وحدة، وبناء 14 مدينة بها اسكان للشباب ومتوسطي الدخل، وبناء محطات كهرباء لمنع انقطاعها، وبحيرات أسماك.



وأوضحت الحملة أن المصريين في الخارج يدركون جيدا ان ما يحدث من بث الاشاعات والاكاذيب ضد مصر، هو أمر ممنهج للتربص بمصر بهدف محاولة تعطيلها عن مسيرة التقدم بين دول العالم خاصة بعد أن أصبحت مصر رائدة في المحافل الدولية وممثلة عن الدول الافريقية بتوليها رئاسة الاتحاد الافريقي ولها الدور الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.



وأكدت الحملة أنها تواصل استمرارها في جميع دول العالم للتأكيد على أن المصريين في الخارج يقفون بجانب وطنهم وقياداته ضد كل من تسول له نفسه أن يحاول تحريك ثقة الشعب تجاه قياداته.

