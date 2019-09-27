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تعليم

الدفع بالاسترليني للوافدين.. مصروفات كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:39 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
أعلنت كلية الدراسات الإنسانية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن المصروفات الدراسية للعام الحالي 2019-2020.

واشترطت الكلية على الطالبات سداد قيمة المصروفات والتي تقدر للطالبة المنتظمة بـ120.5 جنيه والمنتسبة 315.5 جنيه، أما الطالبة الوافدة تسدد قيمة المصروفات بالإسترليني وقيمتها 1000 جنيه استرليني للقيد.

أما الطالبة بالفرقة الأولى فتسدد 2000 جنيه استرليني عبارة عن 1000 للقيد و1000 للمصروفات، أو إحضار ما يفيد القيد على منحة دراسية.

وبالنسبة للطالبة الحاصلة على ليسانس أو بكالوريوس من كلية أخرى وترغب في الإلتحاق بكلية أخرى ثانية قيمة المصروفات 2000 جنيه.
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