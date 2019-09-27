Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شبه فساتين هوليود.. مي الغيطي بإطلالة غريبة في ختام الجونة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:00 م
مي الغيطي
مي الغيطي
Advertisements
رشا عوني
تألقت الفنانة الشابة مي الغيطي في إطلالة مختلفة على السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت مي بفستان باللون الروز متعدد الطبقات من الشيفون، أشبه بفساتين نجمات هوليود.

وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.
شبه فساتين هوليود.. مي الغيطي بإطلالة غريبة في ختام الجونة
شبه فساتين هوليود.. مي الغيطي بإطلالة غريبة في ختام الجونة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان فضي وتاتو على يديها.. داليا البحيري بإطلالة الاميرات في ختام مهرجان الجونة

بـ فستان سندريلا .. أيتن عامر تتألق في حفل ختام مهرجان الجونة

بـ فستان كب.. هبة السيسي بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان الجونة

درة بإطلالة ساحرة في ختام مهرجان الجونة

بالأسود.. غادة عادل تشعل السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة

عنوان الأناقة.. رجاء الجداوي تتألق بإطلالة ساحرة في ختام الجونة

ترشيحاتنا

بث مباشر .. بيان عاجل للقوات المسلحة

إزاى الأمن يعديكي من البوابة.. متابع يحرج لقاء الخميسى فى مهرجان الجونة

سقطة مهنية.. موقع روسيا اليوم ينشر استطلاع رأي عن مصر.. والجمهور يرد

تامر أمين: وانتصرت إرادة المصريين فى جمعة الإخلاص.. فيديو

بالأسود.. غادة عادل تشعل السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة

مولد سيدى الشبلي بقى ثورة فى قناة الجزيرة .. الفبركة مستمرة ضد مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور بالمهرجان.. دينا الشربيني بفستان قصير في ختام الجونة

درة بإطلالة ساحرة في ختام مهرجان الجونة

أعراض الإيدز على الجلد.. 5 علامات أبرزها الطفح والقرحة