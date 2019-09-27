شبه فساتين هوليود.. مي الغيطي بإطلالة غريبة في ختام الجونة

تألقت الفنانة الشابة مي الغيطي في إطلالة مختلفة على السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.



وظهرت مي بفستان باللون الروز متعدد الطبقات من الشيفون، أشبه بفساتين نجمات هوليود.



وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.