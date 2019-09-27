جاك شيراك.. لماذا أحب العرب الرئيس الفرنسي الراحل



صداقات زعماء العرب



يبقى الراحل جاك شيراك (86 عاما) الذي جمعته على مر العقود صداقات بزعماء من العالم العربي، الرئيس الفرنسي الذي رفض سنة 2003 المشاركة في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق.



في فبراير 2003، قدم هانس بليكس المسؤول عن مفتشي الأمم المتحدة تقريره حول أسلحة الدمار الشامل في العراق، داعيا فيه إلى القيام بعمليات تفتيش جديدة. لكن وفي مجلس الأمن الدولي، أكد كولن باول وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، أن صدام حسين لا يلتزم بعمليات التفتيش.



مقتنعا بأن الخوض في حرب سيزعزع استقرار المنطقة، وآملا في مواصلة عمليات التفتيش، عهد شيراك لوزير الخارجية في حكومة جان بيار رافاران، دومينيك دو فيلبان، مهمة قيادة المعركة الدبلوماسية في الأمم المتحدة.



وأعلنت فرنسا في 14 فبراير عام 2003 معارضتها للحرب على العراق عبر كلمة مدوية لوزير الخارجية الفرنسي. وحظي الموقف الفرنسي من الحرب بالتصفيق في مجلس الأمن وهي ممارسة نادرة في هذه المؤسسة.



https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=xrKN535xG6U



علاقته بالعالم العربي



وقال دو فيلبان في وقتها "في صرح الأمم المتحدة هذا، نحن حراس المثالية، وحراس الضمير. المسؤولية الثقيلة والشرف الكبير الذي نملكه يجب أن يقودنا إلى إعطاء الأولوية لنزع السلاح في سبيل السلام. فرنسا بلد عجوز، وأوروبا التي أنا منها قارة عجوز، تقول لكم هذا اليوم، أوروبا التي عرفت الحروب والاحتلال والهمجية".



https://www.youtube.com/watch?v=O_PUO1GeH0U



خبر الوفاة



وفي 18 مارس 2003، أعلن الرئيس شيراك أن "العراق لا يمثل اليوم تهديدا وشيكا يبرر اللجوء إلى حرب فورية. فرنسا تدعو الجميع لتحمل المسؤولية في احترام الشرعية الدولية.. إن الخروج عن شرعية الأمم المتحدة، وإعطاء الأولوية للقوة على القانون، يعني تحمل مسؤولية كبيرة".



وبعد هذا الإعلان، ارتفعت شعبية شيراك إلى مستويات قياسية، إذ قال ثلاثة أرباع الفرنسيين إنهم راضون عن خطوته.

https://www.youtube.com/watch?v=HkTaJPtH2x4

يتمتع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك بشعبية كبيرة في العالم والدول العربية بشكل خاص، بسبب مواقفه من أبرز القضايا التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد موقفه التاريخي في الأمم المتحدة سنة 2003، المعارض للحرب التي قررت الولايات المتحدة شنها على العراق، تحت ذريعة حيازة النظام العراقي في تلك الفترة أسلحة الدمار الشامل، حسب ما نشرت فرنسا 24.