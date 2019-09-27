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توك شو

أبيات شعر.. صلاح عبدالله يوجه رسالة نارية لـ الإخوان .. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:03 م
الفنان صلاح عبدالله
الفنان صلاح عبدالله
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محمد القاضي
قال الفنان صلاح عبدالله، إن المؤامرة التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية كانت واضحة.

وأضاف "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن" أن «المؤامرة واضحة جدا، وعناصرها اللي بيدعموها وبيمولوها واضحين جدا».

وأشار إلى أن «دول شوية فشلة حاقدين مأجورين مش عايزين مصلحة البلد، وعايزين البلد تقع»، مؤكدا أن «اللي بيحب البلد هيعرف أن المؤامرة واضحة».

ووجه صلاح عبدالله رسالة قوية للمخربين، قائلا:«لما بكتب تحيا مصر.. يشتمونى يا مصر ليه.. هى كلمة تحيا عيب ولا اسمك ولا إيه.. ولا كل إناء صحيح لازم ينضح باللي فيه».
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