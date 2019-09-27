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مرأة

فستان cup.. ريم مصطفى بإطلالة مميزة في ختام مهرجان الجونة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:14 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
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رشا عوني
تألقت الفنانة الشابة ريم مصطفى على السجادة الحمراء منذ قليل خلال فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت ريم مصطفي بفستان رمادي لامع cup ومنفوش، منحها إطلالة أنثوية مميزة، مع شعرها الأشقر ومكياجها المميز.

وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.
فستان cup.. ريم مصطفى بإطلالة مميزة في ختام مهرجان الجونة
فستان cup.. ريم مصطفى بإطلالة مميزة في ختام مهرجان الجونة
فستان cup.. ريم مصطفى بإطلالة مميزة في ختام مهرجان الجونة
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