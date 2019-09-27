Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قيمتها تتخطى 3 ملايين دولار.. يصطادون سمكة ويلقون بها في البحر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:10 م
سمكة التونة ذات الزعانف
سمكة التونة ذات الزعانف الزرقاء
Advertisements
قسم المنوعات
قرر صيادون هواة إعادة سمكة تونة ضخمة، لمياه المحيط، بعد اصطيادها، بالرغم من أن قيمتها تصل لأكثر من 3 ملايين دولار.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، نجح صيادون باصطياد سمكة تونة ذات الزعانف الزرقاء، يبلغ وزنها 270 كيلوغراما، وطولها 2.6 متر، قبالة سواحل جمهورية إيرلندا.

وقالت القناة إن السمكة تعد الأضخم التي تم اصطيادها في تلك المنطقة هذا العام، وكانت ستبلغ قيمتها 3.3 مليون دولار، في حال تم بيعها.

ولم يكن طاقم البحارة في المياه لغرض الاصطياد التجاري للتونة، ولكنهم كانوا، مثل العديد من القوارب على سواحل ايرلندا، يشاركون في برنامج "للصيد والإطلاق"، للمساعدة في الحفاظ على الأعداد المتناقصة من سمك التونة ذي الزعانف الزرقاء.

واكتشف ديفيد إدواردز، أحد الصيادين، السمكة على بعد 5 كيلومترات من قاربه في جنوب إيرلندا، ووضع علامة على السمكة، قبل إعادتها للمياه.

ونشر إدواردز صورا للسمكة الهائلة على صفحته على فيسبوك، وشكر طاقمه، بمن فيهم دارين أوسوليفان من مدينة كورك الإيرلندية، والصياد الهولندي هينك فيلدمان.

ويعتبر سمك التونة ذو الزعانف الزرقاء، من الأطعمة الشهية التي تحظى بتقدير كبير في اليابان، حيث بيعت سمكة واحدة وزنها 278 كيلوجراما، وهو حجم مماثل للسمكة التي أطلقها إدواردز، مقابل 333.6 مليون ين (3.3 مليون دولار) في شهر يناير من هذا العام.

وأصبحت هذه السمكة نادرة بشكل متزايد بسبب الصيد المفرط، وهي مدرجة على قائمة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اصطياد سمكة الديناصور عمرها 300 مليون سنة.. صور

2.7 مليون جنيه استرليني قيمة سمكة تونة عملاقة في أيرلندا

بلغت 3 ملايين دولار.. صيادون يطلقون سراح سمكة بعد اصطيادها.. شاهد

ترشيحاتنا

جريئة جدا.. نيكول سابا تستعرض أنوثتها بهذه الإطلالة.. صورة

بث مباشر مظاهرات فى مصر.. الشعب ينتفض لتأييد الدولة ومؤسساتها.. لا للإرهاب

طالع بدورين .. شخص يظهر فى قنا والوراق فى وقت واحد.. شاهد فبركة الجزيرة للفيديوهات

سقطة مهنية.. موقع روسيا اليوم ينشر استطلاع رأي عن مصر.. والجمهور يرد

بيان بأسعار بروتون proton من الوكيل بتحديث اليوم

ضربهم الإحباط.. عناصر إخوانية: كده خلاص مافيش ثورة تانى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور بالمهرجان.. دينا الشربيني بفستان قصير في ختام الجونة

درة بإطلالة ساحرة في ختام مهرجان الجونة

أعراض الإيدز على الجلد.. 5 علامات أبرزها الطفح والقرحة