مها احمد: برج خليفة يكتسي بعلم مصر تضامنا مع الشعب المصرى

نشرت الفنانة مها احمد صورة جديدة عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات انستجرام لبرج خليفة بإمارة دبي وهو يتزين بعلم مصر.



وعلقت مها احمد على الصورة، قائلة:"برج خليفة يكتسي بعلم مصر تضامنا مع الشعب المصرى" وذلك تأييدا وتحية للشعب المصري ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.



يذكر ان احدث اعمال الفنانة مها أحمد مسرحية "5 حارة باكوس" وهى من استعراضات مصطفى حجاج، ديكور محمد هاشم، موسيقى شريف الوسيمى، ملابس هبة صلاح، أشعار محمود ماهر، مدير الفرقة سمير حجاج، مساعد إخراج أول مايكل رفلة، مساعد إخراج ثانى محمد فريد، مخرج منفذ محمد يوركا.



مسرحية "5 حارة باكوس" من تأليف إسلام رفعت وإخراج محمد علام.



