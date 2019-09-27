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مرأة

عروس المهرجان.. ليلى علوي بإطلالة ساحرة في ختام الجونة السينمائي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:39 م
ليلى علوي
ليلى علوي
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رشا عوني
تألقت النجمة ليلى علوي على السجادة الحمراء منذ قليل خلال فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وظهرت ليلى علوي في إطلالة أنيقة كعادتها، حيث ظهرت بفستان أبيض ساحر مزود باكستنشن على الكتف والظهر.

كما تألقت ليلى علوي في تسريحة شعر أنيقة، مع مكياج أظهر جمال ملامحها، واختارت حقيبة يد سواريه باللون الأبيض.

وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.
عروس المهرجان.. ليلى علوي بإطلالة ساحرة في ختام الجونة السينمائي
عروس المهرجان.. ليلى علوي بإطلالة ساحرة في ختام الجونة السينمائي
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