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مرأة

الأسود يليق بك.. يسرا بفستان ساحر في ختام الجونة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:37 م
يسرا
يسرا
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رشا عوني
تألقت النجمة يسرا منذ قليل على السجادة الحمراء خلال فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وظهرت النجمة يسرا في إطلالة أنيقة كالأميرات، حيث اختارت اللون الأسود لتختتم به أناقتها في مهرجان الجونة هذا العام، وظهرت في فستان أسود بسيط سادة مع تسريحة شعر أنيقة وماكياج مميز.

وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.
الأسود يليق بك.. يسرا بفستان ساحر في ختام الجونة
الأسود يليق بك.. يسرا بفستان ساحر في ختام الجونة
الأسود يليق بك.. يسرا بفستان ساحر في ختام الجونة
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