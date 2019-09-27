جريمة شرف.. السجن مدى الحياة لقاتل كيم كاردشيان باكستان

أدانت محكمة باكستانية يوم الجمعة شقيق نجمة مواقع التواصل الاجتماعي قنديل بلوش الشهيرة بـ"كيم كاردشيان" في جريمة قتلها، وهي جريمة قتل في عام 2016 والتي أثارت تغييرًا في القوانين وأثارت جدلًا شديدًا حول انتشار "جرائم قتل النساء حفاظا على الشرف.



وحكمت المحكمة على شقيق بلوش بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بجريمة قتلها، ففي 2016، خنقت بلوش حتى الموت على يد شقيقها الذي كان "يدافع عن شرفه" حيث كانت تنشر صورها وتسجيلاتها التي اعتبرها شقيقها استفزازية، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".



ويقول ساردار محبوب محامي الدفاع في محكمة مدينة مولتان شرق باكستان، إن موكله مذنبا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.



واعترف المتهم محمد وسيم، أنه غير نادم على ما فعله وإنه بالطبع قتل شقيقته البالغة 26 عاما لأن سلوكها أصبح "غير مقبول".



وأوضح المحامي أنه تم تبرئة 6 متهمين آخرين في القضية بينهم أقارب آخرين لبلوش، بينما يطالب والديه بالإفراج عنه ومسامحته.



وكانت بلوش ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي واكتسبت شهرة واسعة ولقبت بـ"كيم كارديشيان" باكستان، واهتمت بالدفاع عن حقوق المرأة وتغيير العقائد العنصرية التي تميز ضد النساء.



يذكر أنه بعد 3 أشهر من الجريمة، أقر البرلمان الباكستاني قانونًا جديدًا يفرض عقوبة السجن مدى الحياة على مرتكبي جرائم الشرف، ورغم ذلك تشير التقارير إلى أكثر من 300 "جريمة شرف" خلال 2018 فقط.