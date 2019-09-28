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برلمان

برلماني يدعو الأحزاب لتشكيل كتائب إلكترونية للرد على الإخوان

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
برلماني يدعو الأحزاب
برلماني يدعو الأحزاب لتشكيل كتائب إلكترونية للرد على الإخوان
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عبد الرحمن سرحان
دعا النائب حسن السيد عضو مجلس النواب، الأحزاب السياسية، لعمل كتائب إلكرتونية لمواجهة ما تبثه قنوات الإخوان من أكاذيب عن الدولة المصرية.

وقال اللواء حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن دور الأحزاب لا يقتصر فقط على تعليق لافتات، وإن كانت مهمة من الناحية المعنوية، إلا أن الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي، أمر باتي ضروريًا للغاية، لاسيما وأنه سلاح يستخدمه الإخوان بقوة.

وأشاد عضو مجلس النواب بخروج المصريين، في مظاهرات حاشدة، أمس الجمعة، لدعم استقرار الدولة المصرية.

وأكد النائب حسن السيد أن الدولة باتت مستقرة وفي تقدم عن أي وقت مضى، ومعدلات النجاح للاقتصاد المصري، أصبحت غير مسبوقة.
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