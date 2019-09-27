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مرأة

الثنائي الفرفوش.. أحمد داود وعلا رشدي يتألقان في ختام الجونة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:47 م
احمد داود و علا رشدي
احمد داود و علا رشدي
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رشا عوني
تألق الفنان أحمد داود و زوجته علا رشدي على السجادة الحمراء اليوم خلال فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

تألقت علا رشدي في فستان باللون السماوي cup ، مع تسريحة شعر بسيطة، فمنذ بداية المهرجان واختارت علا رشدي العديد من الفساتين الـ cup .

وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.
الثنائي الفرفوش.. أحمد داود وعلا رشدي يتألقان في ختام الجونة
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