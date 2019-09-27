الثنائي الفرفوش.. أحمد داود وعلا رشدي يتألقان في ختام الجونة

تألق الفنان أحمد داود و زوجته علا رشدي على السجادة الحمراء اليوم خلال فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.



تألقت علا رشدي في فستان باللون السماوي cup ، مع تسريحة شعر بسيطة، فمنذ بداية المهرجان واختارت علا رشدي العديد من الفساتين الـ cup .



وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.