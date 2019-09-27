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مشيرة خطاب: الرئيس السيسي عاد من أمريكا فوجد تأييدا ودعما كبيرين من المصريين

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:27 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
قالت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر في اليونسكو السابقة،  إن التجربة التي مر بها الشعب المصري على مر 9 سنوات زادته خبرة، ولا خوف على الشعب المصري.

وأضافت مشيرة خطاب ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة لقناة " صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد اداء اكثر من مشرف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مضيفة:" عاد ليجد الشعب المصري يجدد المساندة والتأييد له في مسيرة تحقيق التنمية والتطوير".

وتابعت مشيرة خطاب:" لدينا دستور محترم علينا تنفيذه بالتعاون بين الثلاث سلطات، وهناك حقيقة أكد عليها الرئيس السيسي على اننا جميعا متساوون في الحقوق التي كفلها الدستور".

وأكملت مشيرة خطاب:" هناك تحديات كثيرة تواجه مصر وأبرزها ملف سد النهضة وقضية الإصلاح الاقتصادي، و تحية كبيرة للشعب المصري الذي تحمل أعباء قرارات الإصلاح الاقتصادي ".
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