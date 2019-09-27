مشيرة خطاب: الرئيس السيسي عاد من أمريكا فوجد تأييدا ودعما كبيرين من المصريين

قالت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر في اليونسكو السابقة، إن التجربة التي مر بها الشعب المصري على مر 9 سنوات زادته خبرة، ولا خوف على الشعب المصري.



وأضافت مشيرة خطاب ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة لقناة " صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد اداء اكثر من مشرف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مضيفة:" عاد ليجد الشعب المصري يجدد المساندة والتأييد له في مسيرة تحقيق التنمية والتطوير".



وتابعت مشيرة خطاب:" لدينا دستور محترم علينا تنفيذه بالتعاون بين الثلاث سلطات، وهناك حقيقة أكد عليها الرئيس السيسي على اننا جميعا متساوون في الحقوق التي كفلها الدستور".



وأكملت مشيرة خطاب:" هناك تحديات كثيرة تواجه مصر وأبرزها ملف سد النهضة وقضية الإصلاح الاقتصادي، و تحية كبيرة للشعب المصري الذي تحمل أعباء قرارات الإصلاح الاقتصادي ".

