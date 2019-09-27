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فن

وصول محمد هنيدي لحضور حفل ختام مهرجان الجونة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:43 م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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محمد نبيل
وصل النجم محمد هنيدى قبل قليل إلى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي والذي يقام بمسرح المارينا وسط حضور فنى وإعلامى كبيرين.

واستقبلت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في حفل الختام، عددا كبيرا من نجوم الفن، ومنهم "ناهد السباعى، بشرى، ريم مصطفى، مي الغيطي، رشا مهدي، يسرا، ايتن عامر، أحمد حاتم، صبرى فواز، شادى الفونس، باسم سمره، محمد لطفى، خالد الصاوى" وغيرهم.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس الماضي 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط.

الجونة السينمائي، من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.
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